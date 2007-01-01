Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге развернули 50-метровый триколор
Общество

В Калуге развернули 50-метровый триколор

Дмитрий Ивьев
11.06, 12:01
0 269
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Акция прошла на Театральной площади и была приурочена ко Дню России, сообщили 11 июня в правительстве региона.

Более 150 человек развернули 50-метровый российский флаг и спели вместе патриотические песни.

В мероприятии приняли участие представители «Молодежки Народного Фронта», а также высших и среднеспециальных учебных заведений: студенты финансового университета, тимирязевской академии, среднерусского колледжа, областного колледжа культуры и искусств, а также калужского колледжа народного хозяйства.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjU4Q0N3TlYrVEtRSHZNTkVoS2RJdXc9PSIsInZhbHVlIjoiTllWSTFCWmY3YUdZb0hjenY4SjM0UStZV0tyakEwaEEyc3Zwc0RhcnhZWWwrSGlobXdIWDNNcEJjY1BVSjhJcVlXRTdrMTdxTWxYeEJWeG0weGpyRmtSL25ZaFVTbmJoMjBUSHpFdkluc2MxUE1xUXc4eGxGMC9ocFpxVUcraUVuMVhSdnRjQkhXSXhhS3BmNisyR1BZZnBBMFY2VnRBQ1VJcHA3dzlqb011UFhBd3pFV0tGNko1VUprUnZFTXJXQTNZQmYycXZJclpmS2hwdDJrNDNiaXIzZnlKOG1qbW9rcEFoaytTS2NRS0xUSWR4Ky9WN0RRYWEvWUc3T0RKdlB2ODVaTmZqZURVdTJVaUhMbVkrOFZTdGpzZDduTWJMRkh1b0NCTDFNS2NzK1lGWEk1MXlHSEtYcXNVS1l2QWd4aGVWTmR1ZU0wd0xFOTZjSWN2dmc0TFZNRTMwRlB6S3RRWWZMNUcwcUJiTGJUZnBkL1hUa01DZjI4cjdmaGhpOTI1djV6SmEzNy9nbGNTcmtZbmhoY2QyUzMyRUF5RlhMZ1lrdUUvNXNTaGQwTjB3b0FOS1U3akIySWU4bkF6ayIsIm1hYyI6IjRlNTA5MGViOGFmNDhhZDA0ODI0NTU5ZDM0YTE0ZTI5MGVkOTRjYjAxYjExYzk1NjcxZGVlYTU4Yzg5Y2UzNDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJRZ0hDZTN6cExrdnh1emVtREFvZVE9PSIsInZhbHVlIjoiUlh5c1JhaEI2czhoR2hjSjg1T08vOHRDM3hxcDh1ZnNqbXY1bVlnNFduc01adGJmRjdPL1ZtNkVNRWRqeWpGc1FzaXAxdnQ1d04xWWxnVEg3Wi9CV2xqWnhYQ1laUEo2d3d0NVFmSTkrdk5qWmlOOHNiRTYxL1FXYUczWk94QllDaGloSmNjUUpPckhIZ0Q1QS9UcVFWRzZISHBDejZDT3JMRFdRbzBnMVVqUG1ralQxTjRsTFRCMzhhai8yY2J6cDFmYSsxUWZzdUNaRXJlaWMyajR4MnoybFlBeXVrM2cyMTljUUJyS1RObExIZHZPSysyMkN2M3RTbmFuMWxpb1NNMGJQTHRmQXdxWk51a2p4THpCcGE3WU9qMm9laWNSTzZJcDZ1Sk5LMWk2OUliR2p5QjBMRldHb21ERHNuZ3BHUFVBQ2wrbmZXaUt6QzdTY2xrcEd0c0ZLMXNVaFh3V0pUUHgrNmZWQnVqMXNpWWtNYkxPcmNjdG9kejBVUUFkZGVrdEU1S0F2Z3lHNlBOTmVQSWE5ZlpjdWwzUXZlRlhpT0FmNjQzNDFFaWJkcmR1cW9sbTlOUWtKbjRobzNUd202WkR0NWtpOFByY2RhRG9pRFNYSWFNZ1hHSjQ1Mkpoc25wTmNDT0ZXbkFMeFZjVCt3NHV5MDBET1V1WHU0MkhvdThwNk14ckxEL3p2OVBHcWVPZ3pXWERmZFRZRkNaYXcwQnJCalFTaG9OMlRtdlkrUjlFRy80MDUvRDdBRVhXblp2b1BxRVpvUWZiTDE3REg3UmhvdXhEaDFGeWhEWm1pUTk0MkdRWVZnVTFEN1FTTTlkeVFCNkNRZnNNZytIayIsIm1hYyI6Ijk2YmJlMmUwZTQwZGFkZjYxMmE4OTkwNjMzNGE0NGE4ODIzZjQ0ZmNkODc0ZmFhOTNkYjhlOTgwN2FkNzRiZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+