В Калуге развернули 50-метровый триколор
Акция прошла на Театральной площади и была приурочена ко Дню России, сообщили 11 июня в правительстве региона.
Более 150 человек развернули 50-метровый российский флаг и спели вместе патриотические песни.
В мероприятии приняли участие представители «Молодежки Народного Фронта», а также высших и среднеспециальных учебных заведений: студенты финансового университета, тимирязевской академии, среднерусского колледжа, областного колледжа культуры и искусств, а также калужского колледжа народного хозяйства.