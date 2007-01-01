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В Калуге чествуют победителей конкурса «Клиника года»

Дмитрий Ивьев
11.06, 15:11
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Торжественное мероприятие в преддверии Дня медика проходит в среду, 11 июня, в стенах КГУ.

Десять лет назад медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» дал старт конкурсу «Клиника года». Сегодня это уже масштабное всероссийское движение, охватившее 20 регионов страны и получившее официальное признание Министерства здравоохранения РФ.

Ежегодно в канун Дня медицинского работника мы поздравляем лучшие клиники и лучших врачей.

С февраля по июнь на нашем сайте kp40.ru калужан опрашивали на тему, кого они считают лучшими клиниками и врачами нашего региона. Многие клиники делились своими успехами с нашими читателями, рассказывали о своих специалистах, оборудовании, что, безусловно, помогало читателям сделать выбор.

Подробности с церемонии награждения читайте позже на нашем сайте.

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