Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал историю участника проекта «Герои земли Калужской»

Евгений Николаевич Филонов проработал директором Серпейской школы Мещовского района более 30 лет. А, когда ушел в зону СВО, получил позывной «Директор», рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 11 июня.

Евгений Филонов принял решение отправиться в зону СВО вслед за своим сыном, который также стал защитником Родины.

Почти год Евгений провёл в зоне специальной военной операции. После возвращения он снова приступил к работе в школе.

Сейчас он проходит реабилитацию и одновременно участвует в программе «Герои земли Калужской». Педагог хочет повысить свою квалификацию и продолжить служить своей стране в мирное время.