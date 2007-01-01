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Общество

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал историю участника проекта «Герои земли Калужской»

Дарья Джуманова
11.06, 14:23
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Евгений Николаевич Филонов проработал директором Серпейской школы Мещовского района более 30 лет. А, когда ушел в зону СВО, получил позывной «Директор», рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 11 июня.

Евгений Филонов принял решение отправиться в зону СВО вслед за своим сыном, который также стал защитником Родины.

Почти год Евгений провёл в зоне специальной военной операции. После возвращения он снова приступил к работе в школе.

Сейчас он проходит реабилитацию и одновременно участвует в программе «Герои земли Калужской». Педагог хочет повысить свою квалификацию и продолжить служить своей стране в мирное время.

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