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Общество

В Калужском минздраве проверили жалобу, поступившую по QR-коду

Дмитрий Ивьев
11.06, 12:03
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Министерство здравоохранения региона провело проверку сроков ожидания помощи в Детской областной больнице. Жалоба на несоблюдение сроков поступила по QR-коду, сообщает 11 июня пресс-служба правительства Калужской области.

Отзыв, поступивший по QR-коду в Региональный проектный офис, был направлен на рассмотрение направлен руководителю Калужской областной клинической детской больницы для сведения и контроля. Администрация больницы провела проверку и выяснила, что медпомощь пациентам оказана своевременно.

А два часа, которые им пришлось провести в приемном отделении, заняли дополнительные исследования и консультации узких специалистов.

По решению Правительства РФ на объектах, создаваемых или уже созданных в рамках нацпроектов, в Калужской области размещены баннеры с QR-кодами. Воспользовавшись ими, жители региона оценивают качество работ, проведенных в рамках национальных проектов, оставляют отзывы о прошедших мероприятиях.

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