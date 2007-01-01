В Бетлице идет расширение доступа к высокоскоростному интернету

11 июня глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов сообщил о продолжении строительства оптоволоконных сетей в районном центре.

Этот вопрос остается актуальным для местных жителей, которые неоднократно поднимали проблему качества интернет-связи, в том числе во время личных обращений в администрацию района и на годовом отчете.

В прошлом году часть населения поселка уже смогла воспользоваться преимуществами высокоскоростного интернета. Инициатива по дальнейшему развитию сети получила одобрение и поддержку со стороны Министерства цифрового развития региона.

По словам Сергея Макридова, сейчас специалисты провайдера занимаются прокладкой магистральных линий связи, а также собирают заявки от жителей, желающих подключиться к высокоскоростному интернету. Эти шаги направлены на улучшение качества цифровой инфраструктуры и повышение комфорта жизни в поселке.