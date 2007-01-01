В Шопино большегрузы портят дорогу, построенную жителями

В среду, 11 июня, жалоба на данную проблему появилась под публикацией Владислава Шапши в одной из социальных сетей.

- Осенью 2024 года просили заасфальтировать переулок Молодежный. На что горуправа отказала, сославшись на то, что средств нет. Вокруг нас стройка, большегрузы и краны уже разбили примыкающую улицу Домославская, теперь объезжают по нашему переулку. Больше 20-ти лет назад этот переулок приводили в порядок за собственные средства. Если нет денег ремонтировать, так помогите установить знаки, запрещающие проезд большегрузного транспорта.

- Центр организации дорожного движения в течение месяца проведет мониторинг, по результатам которого будет принято решение о необходимости ограничения движения грузового транспорта на этой улице, - прокомментировали в горуправе.