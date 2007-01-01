Дорогу возле автостанции в Товарково обещают отремонтировать только в 2026 году

Во вторник, 10 июня, местная жительница Лариса оставила жалобу в комментариях под публикацией Владислава Шапши.

- Хотелось сообщить о проблеме местной автостанции, вся площадь автостанции небольшая и вся в ямах, когда автобус заезжает или выезжает, так раскачивается на этих ямах, что думаешь, перевернётся, особенно когда полный в час пик утром и вечером, - написала она.

- Здравствуйте. К сожалению, в этом году ремонт данного участка не планируется. Поселковая Управа обязательно рассмотрит вопрос в 2026 году,- сообщили в администрации Дзержинского района.