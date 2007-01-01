В Калуге с прошлого года просят благоустроить двор на Московской

Во вторник, 10 июня, жительница дома №113 оставила комментарий под постом губернатора Владислава Шапши.

- В 2024 году мы уже обращались с просьбой привести в порядок выход из подъезда, но результата нет. Сколько можно так издеваться над людьми? Двор выглядит как одна большая груда стекла и мусора. Это последствия замены теплосетей.

- Подрядная организация планирует провести ремонт до конца этого месяца. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в горуправе.