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Общество

В Калуге с прошлого года просят благоустроить двор на Московской

Дарья Джуманова
11.06, 10:26
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Во вторник, 10 июня, жительница дома №113 оставила комментарий под постом губернатора Владислава Шапши.

- В 2024 году мы уже обращались с просьбой привести в порядок выход из подъезда, но результата нет. Сколько можно так издеваться над людьми? Двор выглядит как одна большая груда стекла и мусора. Это последствия замены теплосетей.

- Подрядная организация планирует провести ремонт до конца этого месяца. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в горуправе.

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