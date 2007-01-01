В Воротынске задыхаются от неприятного запаха
Во вторник, 10 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.
Она рассказала, что на территории города находится убойный цех, где по вечерам сжигают отходы.
- Дышать нечем! В летний период невозможно открыть окна. Жаловались уже во многие инстанции! - написала Ирина.
- Доброе утро. Мы занимаемся этим вопросом и прорабатываем пути переноса производства с этой территории. Информацию о неприятном запахе передали в Роспотребнадзор, для принятия мер, - сообщили в администрации Бабынинского района.