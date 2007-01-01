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Общество

В Воротынске задыхаются от неприятного запаха

Дарья Джуманова
11.06, 10:12
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Во вторник, 10 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

Она рассказала, что на территории города находится убойный цех, где по вечерам сжигают отходы.

- Дышать нечем! В летний период невозможно открыть окна. Жаловались уже во многие инстанции! - написала Ирина.

- Доброе утро. Мы занимаемся этим вопросом и прорабатываем пути переноса производства с этой территории. Информацию о неприятном запахе передали в Роспотребнадзор, для принятия мер, - сообщили в администрации Бабынинского района.

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