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Общество

Барсучата попали на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
11.06, 09:58
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Запись с фотоловушки в среду, 11 июня, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Барсучьи городки располагаются обычно на краю глубоких оврагов и тянутся вглубь на несколько десятков метров, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова. - Выкопать такой городок – задача не из простых, строится эта система подземных ходов постепенно, на протяжении нескольких лет, но зато и существует долго. Барсуки могут использовать один и тот же городок на протяжении многих поколений, задокументированный возраст таких барсучьих поселений может составлять и 150, и 200 лет.

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