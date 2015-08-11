Сбер профинансировал калужского производителя продуктов питания «Юниант»

Сбер предоставил финансирование в размере 200 млн рублей компании ООО «Юниант», производителю продуктов питания из Калужской области. Средства позволят компании пополнить оборотные активы и расширить каналы сбыта.

«Юниант», работающий с 2010 года, специализируется на выпуске молочных консервов, а также продуктов переработки рыбы и морепродуктов. Продукция предприятия, выпускаемая на производстве в Калужской области, поставляется по всей России и на экспорт. Среди клиентов компании – крупные федеральные торговые сети, региональные оптовые компании и мелкооптовые предприятия.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«В Калужской области уже более 22 тысяч предпринимателей доверили свой бизнес Сберу. Мы стремимся поддерживать развитие региональных производителей, в том числе обладающих экспортным потенциалом, как, например, компания «Юниант», предоставляя им необходимые ресурсы и инструменты для роста. Вместо простого финансирования мы предлагаем полный набор современных цифровых сервисов и продуктов, которые помогают бизнесу расти, эффективно управлять финансами и уверенно занимать лидирующие позиции на рынке».

Павел Груздев, генеральный директор ООО «Юниант»:

«Мы производим молочные консервы и рыбную продукцию уже почти 15 лет. Нашу продукцию покупают не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. В последние годы мы активно наращиваем объёмы производства и реализуем проекты по расширению мощностей предприятия. Это стало возможным благодаря поддержке нашего партнёра — Сбера. Мы уверены, что вместе со Сбербанком сможем воплотить и другие масштабные проекты в Калужской области».

Отраслевые решения Сбера доступны для подключения в интернет-банке СберБизнес, а также в офисах банка.