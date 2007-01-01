DOGMA открыла новый офис в Калуге

Дом 22 по ул. Болдина стал местом притяжения для тех, кто мечтает о современной и комфортной квартире. Здесь открылся новый офис продаж жилого комплекса «Космопарк», который возводит федеральная компания DOGMA, скоро посмотреть на пример отделки квартиры можно будет в шоуруме.

Просторный офис площадью 183 кв. м расположился на 1 этаже бизнес- центра. Пространство разделено на функциональные зоны, среди которых: ресепшен, зона ожидания с диванами и столиками, три уютных переговорных комнаты с экранами. В офисе покупатели могут внимательно изучить и сравнить планировки ЖК «Космопарк», обсудить индивидуальные условия покупки с персональным менеджером, узнать об актуальных акциях и предложениях застройщика, подать заявку или документы для оформления ипотеки, и, при готовности, заключить договор.

Дизайн интерьера выполнен в стильной черно–белой гамме с яркими и оригинальными космическими акцентами: схемой советского орбитального корабля «Энергия — Буран» и изображениями планет солнечной системы.

Офис работает ежедневно, включая выходные, с 9:00 до 21:00, чтобы каждый мог выбрать комфортное время для визита и консультации. Для удобства посетителей предусмотрена просторная парковка.

«Мы создали пространство, где наши покупатели и партнёры получат новый уровень сервиса, а также смогут детально ознакомиться с проектом в комфортной, деловой атмосфере, - отметила Жанна Белянкина, коммерческий директор федеральной компании DOGMA. – Рядом с офисом расположена строительная площадка «Космопарка», что позволит покупателям оперативно получать информацию о ходе работ. В ближайшее время мы откроем эксклюзивный шоу-рум, который станет визитной карточкой проекта. Здесь каждый покупатель сможет оценить планировочные решения, качество материалов отделки и все преимущества жилого квартала».

ЖК «Космопарк» возводится в Ленинском районе Калуги, всего в 10 минутах езды от центра города. Согласно проекту, на ул. Болдина будут построено 4 урбан-блока переменной высотности от 20 до 25 этажей. Объединит здания собственный прогулочный бульвар. Во дворах появятся зоны для занятий воркаутом и гимнастикой, площадки для стритбола и столы для пинг-понга, места для отдыха с навесами. По периметру комплекса будет создан плоскостной паркинг на 1500 машиномест.

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.