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Общество

Владислав Шапша участвует в «Форуме будущего 2050» в Москве

Дмитрий Ивьев
10.06, 16:37
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Мероприятие проходит во вторник, 10 июня.

Организатор форума - Всероссийское общество содействия русскому историческому развитию «Царьград».

- С руководителем организации Константином Малофеевым посмотрели выставку. Наши отечественные разработки, в том числе в сфере подготовки инженерных кадров, - рассказал Шапша. - Кадровую тему продолжил в своем выступлении на пленарной сессии «Качество жизни в регионах 2050».

По итогам 4 месяцев этого года Калужская область добилась роста промпроизводства в 118%. Это третий показатель в стране. И главным вопросом становится дефицит кадров.

- Так, при перезапуске автозавода мы вынуждены ставить условие максимальной автоматизации и роботизации производства, - отметил губернатор. - Будущее – это точно про людей. Про то, как создать условия, чтобы молодежь не уезжала из региона. Чтобы люди создавали многодетные семьи. И в каждом регионе своя «линейка возможностей». Привел пример деревни Губино Козельского района. В 90-ые в ней не осталось ни одного жителя. Помогаем ее возрождать. И сейчас здесь уже живут 110 семей, родилось 20 малышей.

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