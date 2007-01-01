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Общество

За полгода россияне получат рекордные 220 млрд рублей кешбэка

Дмитрий Ивьев
10.06, 15:59
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По подсчетам ВТБ, за первые шесть месяцев 2025 года россияне получат до 220 млрд рублей кешбэка в рамках банковских программ лояльности. Аналитики банка прогнозируют, что по итогам года эта сумма может составить 450-500 млрд рублей.

В первом полугодии банки активно развивали персонализированные предложения и запускали эксклюзивные акции для пользователей своих программ лояльности. Все больше банков начали предлагать категории кешбэка, исходя из сезонности, предстоящих праздников и транзакционного поведения клиентов. Такой подход дает возможность клиентам получать максимальную выгоду от ежедневных покупок и мотивирует их использовать банковские карты для повседневных платежей.

Особое внимание игроки рынка уделяли развитию кобрендинговых программ: банки наращивали партнерства с маркетплейсами и крупными экосистемами. Это не только расширяет возможности для клиентов — они получают кешбэк и дополнительные скидки у партнеров, — но и способствует росту клиентской базы как у банков, так и у партнеров.

По оценке аналитиков ВТБ, во втором полугодии банки будут активнее использовать искусственный интеллект и внедрять игровые механики для более точной персонализации предложений, а также привлечения и удержания клиентов.

«Мы видим, что клиенты все чаще выбирают тот банк, который позволяет получать ощутимую выгоду в повседневных расходах. При этом размер кешбэка по-прежнему играет важную роль: итоги нашего недавнего исследования показали, что в семьях активно сравнивают предложения и распределяют, кто будет оплачивать покупки, чтобы получить максимальный возврат. Это подтверждает, что сейчас кешбэк — это уже не просто приятный бонус, а почти что национальный вид спорта: все соревнуются, у кого получится вернуть максимальную сумму», — отметил Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.

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