В Калужской области собственников земли обязали ликвидировать свалку

В августе 2024 года Россельхознадзор обнаружил захламленный участок в Перемышльском районе. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 10 июня.

Земля предназначалась для сельского хозяйства, но оказалась завалена мусором.

Собственникам участка было объявлено предостережение и предложено принять меры по их устранению. Однако такие меры не сподвигли их на устранение нарушений.

Тогда Россельхознадзор подал иск в суд. Теперь владельцам придется очистить участок и избавиться от сорняков.