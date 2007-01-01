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Общество

В Калужской области собственников земли обязали ликвидировать свалку

Дарья Джуманова
10.06, 16:13
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В августе 2024 года Россельхознадзор обнаружил захламленный участок в Перемышльском районе. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 10 июня.

Земля предназначалась для сельского хозяйства, но оказалась завалена мусором.

Собственникам участка было объявлено предостережение и предложено принять меры по их устранению. Однако такие меры не сподвигли их на устранение нарушений.

Тогда Россельхознадзор подал иск в суд. Теперь владельцам придется очистить участок и избавиться от сорняков.

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