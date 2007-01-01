Выборы губернатора и депутатов Законодательного Собрания пройдут в сентябре в единый день голосования

10 июня состоялось заседание сессии Законодательного Собрания области.

Депутаты приняли постановления о назначении выборов губернатора Калужской области и депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

- Это самая главная тема сегодняшнего заседания. Выборы губернатора и депутатов Законодательного Собрания в этом году состоятся в единый день голосования – 14 сентября, - подчеркнул, комментируя итоги заседания, председатель парламента Геннадий Новосельцев.

Всего народные избранники рассмотрели 21 вопрос. Один из ключевых - совершенствование мер поддержки семей участников специальной военной операции.

Депутаты расширили круг получателей именной стипендии, предназначенной для членов семей военнослужащих, получивших тяжелое увечье или погибших в ходе СВО. Такая стипендия выплачивается ежемесячно и составляет 12000 рублей

- Из соответствующего закона мы убрали требование о том, что участник СВО должен иметь место жительства на территории Калужской области. Такое требование будет предъявляться только к получателям стипендии, - отметил Геннадий Новосельцев.

Также депутаты отрегулировали механизм распределения разрешений на охоту.

Внесению значимых изменений в закон, по словам спикера Законодательного Собрания, предшествовала большая совместная работа регионального парламента, правоохранительных органов, профильного министерства и охотничьего сообщества.

- Цель принятия документа – сделать распределение разрешений прозрачным и справедливым, - подчеркнул он.

Изменения устанавливают конкретные сроки начала подачи заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов на предстоящий сезон.

Также в законе прописано, что в течение сезона охоты одному человеку может быть выдано не более одного разрешения на добычу каждого вида копытного животного.

- Мы будем продолжать мониторить правоприменительную практику этого закона. В случае необходимости, внесем коррективы, - подытожил Геннадий Новосельцев.