Назван средний размер образовательного кредита в Калужской области

За первые пять месяцев 2025 года жители Калужской области взяли в 1,4 раза больше образовательных кредитов, чем за аналогичный период 2024 года. Средний чек таких займов в регионе превысил 160,7 тыс. рублей. Чаще всего кредиты на образование оформляет молодежь до 25 лет – это самая многочисленная категория – 85% от общего числа тех, кому потребовались дополнительные средства на обучение.

В основном калужане берут кредиты на обучение в Высшей школе экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, КГУ им. К. Э. Циолковского и Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Во время сдачи ЕГЭ многие выпускники оценивают свои силы и прогнозируют результаты экзаменов. Некоторые сомневаются в себе и заранее выбирают университеты с более низкими требованиями. Образовательный кредит с господдержкой может помочь открыть двери в ведущие вузы и не отказываться от мечты. Для нас важно помочь студентам получить качественное образование и построить успешную карьеру, поэтому в партнёрстве с Министерством образования РФ мы реализуем данную программу в регионе».

Савелий, студент:

«Когда я выбирал вуз после ЕГЭ, образовательный кредит позволил мне не отказываться от нужной специальности в сильном университете, хотя на бюджетное место я не прошел. Осознание, что это серьезный шаг, было, но возможность учиться сейчас и платить позже, после получения профессии, дало мне уверенность. Однако уже со второго курса университета я начал подрабатывать и потихоньку закрывать кредит, и сейчас надеюсь выплатить его целиком даже до конца обучения. Экзамены и поступление – это непростой период в жизни каждого человека, но мне кажется очень важным не отказываться от своей мечты. В своем университете я нашел сильных наставников, хороших друзей, получил возможность заниматься тем, к чему всегда стремился – и я надеюсь, что нынешнее абитуриенты тоже получат такие возможности».

Студенты вузов и средне-профессиональных учебных заведений, имеющих государственную лицензию, могут оформить образовательный кредит с господдержкой без поручителей, обязательного страхования и залога. Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте Сбера