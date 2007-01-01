Продажи алкоголя упали в Калужской области

Новые данные Росалкогольрегулирования содержатся в отчете Калугастата, опубликованном 9 июня.

По итогам первого квартала 2025 года продажи водки и ликероводочных изделий в Калужской области снизились по сравнению с таким же периодом 2024 года на 5%.

Коньяк стали покупать меньше на 14,9%.

Продажи вина снизились на 2,5%, игристых вин и шампанского – на 6,6%, пива – на 11,9%.

Отметим, что в 2024 году по сравнению с 2023-м наоборот наблюдался рост по всем категориям.