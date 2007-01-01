В Калужской области похоронили участника СВО
В Калужской области похоронили участника СВО
Прощание с Сергеем Арчаковым прошло в Мещовске. Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Поляков.
- Сергей окончил Мещовскую среднюю школу, получил среднее профессиональное образование, служил в армии, начинал свою трудовую деятельность в одном из сельхозпредприятий района. С началом СВО принял решение служить по контракту, - отметил Поляков. - Выражаю искренние соболезнования родным и близким, разделяю с вами боль утраты.