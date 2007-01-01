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Общество

В Калужской области похоронили участника СВО

Дмитрий Ивьев
10.06, 15:17
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В Калужской области похоронили участника СВО

Прощание с Сергеем Арчаковым прошло в Мещовске. Об этом сообщил глава районной администрации Владислав Поляков.

- Сергей окончил Мещовскую среднюю школу, получил среднее профессиональное образование, служил в армии, начинал свою трудовую деятельность в одном из сельхозпредприятий района. С началом СВО принял решение служить по контракту, - отметил Поляков. - Выражаю искренние соболезнования родным и близким, разделяю с вами боль утраты.

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