В Калуге дерево перегородило дорогу на улице Забойной
В воскресенье, 8 июня, местная жительница оставила обращение под публикацией губернатора в социальной сети.
- На перекрестке улицы Забойной и Штрекового переулка упало большое дерево, движение полностью ограничено, - написала Надежда.
В горуправе во вторник сообщили, что из-за множества подобных случаев спасатели пока не успели провести работы.
- Сегодня-завтра дерево уберут, а проезд освободят. Приносим извинения за неудобства, - добавили в ведомстве.