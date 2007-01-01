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Общество

В Калуге дерево перегородило дорогу на улице Забойной

Дарья Джуманова
10.06, 15:00
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В воскресенье, 8 июня, местная жительница оставила обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

- На перекрестке улицы Забойной и Штрекового переулка упало большое дерево, движение полностью ограничено, - написала Надежда.

В горуправе во вторник сообщили, что из-за множества подобных случаев спасатели пока не успели провести работы.

- Сегодня-завтра дерево уберут, а проезд освободят. Приносим извинения за неудобства, - добавили в ведомстве.

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