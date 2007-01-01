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Общество

НОВИКОМ представил цифровые финансы как инструмент поддержки промышленности на ЦИПР-2025

10.06, 14:37
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НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) принял участие в юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), прошедшей в Нижнем Новгороде с 2 по 5 июня. Банк выступил официальным партнером мероприятия и активным участником деловой программы. Это позволило НОВИКОМу заявить о себе как о банке, системно развивающем финансовую инфраструктуру в интересах цифровой трансформации экономики.

Открывая главную пленарную сессию ЦИПР, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что внедрение современных технологий в промышленность является важным условием достижения технологического лидерства и цифровой трансформации экономики. Эту мысль полностью поддерживает НОВИКОМ. Банк принимает активное участие в развитии инновационных финансовых инструментов, способствующих росту высокотехнологичных производств.

В этом году НОВИКОМ представил на конференции свою экспертизу в области токенизированных финансовых инструментов. Старший вице-президент банка Анна Лаврентьева выступила на сессии «Криптовалюта и свобода денег. Иллюзия или реальность?», где поделилась мнением об эволюции рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) и иностранных цифровых прав (ИЦП). Эксперт НОВИКОМа подчеркнула, что ЦФА сегодня — это возможность участникам финансового рынка найти решения для снижения издержек и рисков.

Современные инструменты финансирования также обсуждались на организованной банком дискуссии «Новые финансовые инструменты — катализатор технологического роста». Ее участники отметили роль ЦФА и других инструментов в поддержке промышленности и развитии предпринимательства. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего совершенствования законодательной базы рынка ЦФА с целью повышения его прозрачности и привлекательности для всех участников.

Также в рамках ЦИПР делегация банка, возглавляемая Заместителем Председателя Правления Алексеем Кузнецовым, провела серию переговоров с действующими и потенциальными клиентами — промышленными предприятиями Нижегородской области. НОВИКОМ, имеющий значительный опыт поддержки реального сектора, обсудил с партнерами проекты, в которых инновационные финансовые решения могут стать точкой роста.

«Сегодня отечественной промышленности как никогда необходимы инструменты эффективного финансирования. Мы непрерывно развиваем цифровые сервисы, которые позволяют предприятиям удобно и быстро получать доступ к нашим финансовым продуктам. НОВИКОМ системно работает над тем, что дает реальный эффект клиентам. Будущее российской промышленности — это не только технологии, но и совместный поиск решений амбициозных задач, стоящих перед предприятиями и бизнесом», — подчеркнула Председатель Правления банка Елена Георгиева.

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.  

Холдинг  «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации  Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.  Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные компании, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

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