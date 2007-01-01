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Общество

В Калужской области назначили дату выборов губернатора и депутатов

Дмитрий Ивьев
10.06, 14:27
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В Калужской области назначили дату выборов губернатора и депутатов

Голосование пройдет в единый день – в воскресенье, 14 сентября. Соответствующее решение во 10 июня приняли региональные депутаты.

Жители региона будут выбирать губернатора на следующие пять лет, а также депутатов Законодательного Собрания.

Предыдущие губернаторские выборы прошли в Калужской области 13 сентября 2020 года. Явка тогда составила 35,39%. Владислав Шапша победил, набрав 71,19% голосов. Второе место было у Николая Яшкина – 9,93%, третье заняла Надежда Ефремова – 5,01%.

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