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В Калужской области назвали самые дефицитные профессии

Дмитрий Ивьев
10.06, 12:38
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Результаты исследования по итогам мая опубликовал во вторник, 10 июня, ресурс HeadHunter.

Больше всего в нашем регионе не хватает врачей, продавцов, мерчандайзеров, поваров, пекарей и кондитеров.

Также остро требуются дворники, фармацевты, токари, товароведы, агрономы, агенты по недвижимости, ветеринары и слесари.

Как отмечают авторы исследования, дефицит кадров в розничной торговле наблюдается уже 5-6 лет.

При этом сообщается, что утолить кадровый голод повышением зарплат, как это было в 2023-2024 годах, многие работодатели в нынешнем году уже не смогут.

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