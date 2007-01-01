В Калужской области назвали самые дефицитные профессии
Результаты исследования по итогам мая опубликовал во вторник, 10 июня, ресурс HeadHunter.
Больше всего в нашем регионе не хватает врачей, продавцов, мерчандайзеров, поваров, пекарей и кондитеров.
Также остро требуются дворники, фармацевты, токари, товароведы, агрономы, агенты по недвижимости, ветеринары и слесари.
Как отмечают авторы исследования, дефицит кадров в розничной торговле наблюдается уже 5-6 лет.
При этом сообщается, что утолить кадровый голод повышением зарплат, как это было в 2023-2024 годах, многие работодатели в нынешнем году уже не смогут.