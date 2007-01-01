В Калуге требуют отремонтировать дорогу на Силикатном
Во вторник, 10 июня, жительница улицы Изумрудной оставила жалобу в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.
- С каждым годом дорога становится хуже и хуже. Ездить становится невозможно! Дождутся ли когда-нибудь жильцы нормального асфальтированного покрытия? - написала Наталья.
- В рамках разработки проектной документации на реконструкцию улично-дорожной сети микрорайона "Силикатный" планируется реконструкция ул. Изумрудной. Пока разработка проектной документации ещё не завершена. После завершения этих работ документация будет направлена на экспертизу. Но пока точные сроки обозначить сложно. Сама дорога подсыпается, - сообщили в горуправе.