Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге требуют отремонтировать дорогу на Силикатном
Общество

В Калуге требуют отремонтировать дорогу на Силикатном

Дарья Джуманова
10.06, 12:25
0 588
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 10 июня, жительница улицы Изумрудной оставила жалобу в комментариях под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- С каждым годом дорога становится хуже и хуже. Ездить становится невозможно! Дождутся ли когда-нибудь жильцы нормального асфальтированного покрытия? - написала Наталья.

- В рамках разработки проектной документации на реконструкцию улично-дорожной сети микрорайона "Силикатный" планируется реконструкция ул. Изумрудной. Пока разработка проектной документации ещё не завершена. После завершения этих работ документация будет направлена на экспертизу. Но пока точные сроки обозначить сложно. Сама дорога подсыпается, - сообщили в горуправе.

Новости по тегу
дорога
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImhMSElOTFBlK3d1bXdYY2x3bVBiaXc9PSIsInZhbHVlIjoiRkRXT3hXZGxHVjRwNWQ0OVFhM083a0h6bFJpdHozU21hN2RubjdWcCs3d0xzZEVOQWJDWVFsTXFEeU9VMUxFckcxZ1VwK1Fia21EcWNaK1hsREQxdVR5QzRacTdqTVg0d1JjRjMwZ0hta0lPRVc4aThiNUZwSTlab3pjbjNYejQwRVFnajJtTCtGeTNxR0J4cXJvMW9tZDJEcUYvbXF3K1NyR3gzNElBTVd4TDg1WW9LRWQwSEZJSXRmVXNGcjFESENaMjdhQlJ3bEVEV3VrbEk0c0NWU3BmMS82S3V5L29uYXVOWHVmUDlUNHVMSXA1aVlEcG9YeERXSU1tRVV4U1VCY0N2VWV4ZDAwUnlDSXN3c0N3Z21vSDV6bHowbFZEd3BpRDR3dExQQi81cnFnNGZtSy9PVWlSaWtTUW03Skt0eWhSWGxDS1o1VHB0ZGlXaVFjTnhtRGx5OUcrY0pSVk92a0tITStocUd5T0RnUyt5dkpYcjlGZTJMTEZQU0FXOTRia1hqQlpTQXZtLzRGVTJGQllRV2tzWDVpVHBTajBYZURWdmc3VCtnOWgxZXlDR05jZzcrM0k2aHdBUWtNKyIsIm1hYyI6ImM3MzhkMTVmMDJhOTBjYmRkYTUzODdkZmIzZGU5MGNkNDhkNGUxNzJmMTNiMmM1OGQ3MjcxZmY2Y2NhZTNjMDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRmeVdhNlFKVTZRK25pVkFkZkc0OGc9PSIsInZhbHVlIjoiejlqbGRVL2dyVEEyZjhpZ2FNNkM2Ky9nT2wvLzN0NVFxNTdpY2pRSzcwL0hUR0c0UjZ6bmdDcWZCSE44QysyMHNJWGFwS2czaDN6NVVuUm00SnNKdzZjWENZK3A2TlVKMUtiYjlhVXoweFowSXBBL2EyWWN4OTZzdWZRSGpIWk4wcVFhbmpTZDhmbHovQjRGKzl6WmZyeG9YNG41ZFF5amlsVVlOcStVaHZsWnVENndqUUx0VmQzT2lwWmIyS3Z3R3cxNlJ6QUxxYVN2U1dEb2h5YjJNb24xM0tkaitBTmMwY29OTTgxTjFTUWVQd0hBZ283dWlaTmtPUWV1Z3NiT0hwTG9oQzJvRFBhU2tHZld5M2RockdHdkpPV0xEM3huU2RlUTFLUmQ0OE0ySGM3SjAxZlV3KzdJZllTQ3k2cHpEUVNJby9kUEltdlIxdG1BRFhockFza2V3Z1JkWlc5SjJiMElwZGtBWktPSEUxaVhwbVBaa1pvL3RzSythbVl5SFFoUkdaV0VYeXU0M2xlcmJwU2cxaVRpT1hTNVlOcEcrYzVyNExSNjBiSDdLOGl1ZVhSYmVZQkZ2aHI0WEJpN3RxSEQ0aWNuT2V2TENwVmZRSUdWNEJSemU0NmhWSDN6dVVOcjdiazhjWk1KcUVWUkdEeitqeDd5ZEp6Wm15SFA0Vk9Vc1lMcTY2emJBWGZSdTZvYyt0ZWZZSGl4eW8rclp0WDlUUkZSWTdRZnR6QjQrdE1qVXQxVTl1TEJCTkVxYjRWQWh0akcxR1lHRnlyS09scmk4ZjRndHI4NG5MdWw0S3pxSmM4RG9OQkJXSjdLUURRRW5DaDJweEV2bGc0ViIsIm1hYyI6ImIyNDdmZDc2YTFlODc5OGFkZDg1MjllN2RiYzEyMjk4Mzg4YmY0MWVjOTY5ZTg2YmIyYzMxYjVmMjY0N2YwYTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+