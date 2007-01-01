В Думиничском районе собака напала на трехлетнюю девочку

В прокуратуру района обратилась местная жительница, которая попросила помочь ей взыскать компенсацию морального вреда за нападение собаки на ее дочь. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 10 июня.

Осенью прошлого года владелец собаки выпустил ее на свободный выгул без намордника и поводка. Оставшись без присмотра, собака напала на ребенка, игравшего на придомовой территории.

Девочка получила травмы и нуждалась в медицинской помощи.

С хозяина собаки взыскали 45 тысяч рублей в качестве компенсации.