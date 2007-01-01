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Общество

В Калуге Пуховский пруд превратился в свалку

Дарья Джуманова
10.06, 10:18
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В воскресенье, 8 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Вы только посмотрите, какой ужас творится на Пуховском пруду! Почему так запустили, перестали чистить? Ведь люди специально приезжают, чтоб посмотреть на него, а тут самая настоящая помойка! Он не то что превратился в помойку, он еще и стал вонять сильно! - написала женщина.

В горуправе ответили, что территорию вокруг пруда убирают 3-4 раза в неделю.

- К сожалению, на очистку пруда финансирование не выделено. Понимая важность вопроса, ищем пути решения ситуации, - добавили в ведомстве.

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