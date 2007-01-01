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Общество

В Калужской области в деревнях пропадает связь при отключении электричества

Дарья Джуманова
10.06, 09:42
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В понедельник, 9 июня, жительница деревни Рудня Дзержинского района рассказала о проблеме в комментариях под публикацией губернатора.

- Отсутствие электроэнергии обосновано природной стихией, это понятно. Терпеливо ждём устранения обрывов. Но при отключении электроэнергии, через 6-8 часов исчезает вся связь. Ни сотовой, ни стационарной, - написала она.

Аналогичная ситуация — в деревне Торкотино Мещовского района. Там в воскресенье связь и интернет пропали около 21:00, а восстановили их только к 13:45 следующего дня.

- Здравствуйте. Мощности батарей на вышке связи хватает примерно на 3-4 часа, а дизель-генераторов на все вышки в области, к сожалению, нет. После полного восстановления электричества базовые станции включатся автоматически, - объяснили в министерстве цифрового развития области.

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