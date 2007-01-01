Владислав Шапша содействует решению кадровых вопросов в калужском СоюзМаше

На заседании «Союза машиностроителей России», прошедшем на площадке КЭМЗа, участники рассмотрели благотворительные и молодежные инициативы организации. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в понедельник, 9 июня.

Предприятия машиностроительной отрасли повышают престиж инженерных и рабочих специальностей через олимпиады, форумы и конференции.

Одним из ключевых проектов стала многопрофильная олимпиада «Звезда», по итогам которой победители, призеры и организаторы получили награды. А мероприятие «Неделя без турникетов» привлекло более тысячи участников за апрель 2025 года. Молодежи также доступны Форум «Инженеры будущего» и премия В.А. Ревунова.

Предприятия региона активно участвуют в благотворительности, помогая бойцам СВО, Дому ребенка и Дому малютки.