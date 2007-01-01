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Общество

Владислав Шапша поблагодарил Союзмаш за помощь Дому малютки в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.06, 08:20
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил участие предприятий регионального отделения «Союза машиностроителей России» в благоустройстве здания Дома малютки.

Вместе с заместителем генерального директора ГК «Ростех» Николаем Волобуевым, курирующим деятельность Союзмаша в регионе, 9 июня он ознакомился с ходом проводимых работ.

Отмечается, что члены организации взяли учреждение под опеку и начали комплексное обновление помещений. Специалисты заменили окна, произвели ремонт двух санузлов и выполнили косметический ремонт в нескольких комнатах. Благодаря Фонду «Образ жизни», для воспитанников оборудовали соляную пещеру. Также строительная компания, выигравшая конкурс на проведение ремонта, отказалась от оплаты своих услуг, присоединившись к благотворительному проекту.

Глава региона подчеркнул, что воспитанники Дома ребенка - дети с непростой судьбой, многие из которых страдают от тяжёлых заболеваний или остались без родителей. Он также отметил высокий профессионализм и человечность сотрудников учреждения, которые помогают детям адаптироваться и находить новых родителей. По его словам, поддержка со стороны бизнеса играет важную роль, и он выразил благодарность Союзмашу за помощь в реализации этого доброго дела.

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