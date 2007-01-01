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Общество

Калужане жалуются на состояние двора на Грабцевском шоссе

Дарья Джуманова
09.06, 18:17
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В понедельник, 9 июня, житель дома 156Б оставил жалобу под публикацией губернатора.

- Весь двор, вся придомовая территория в ямках, ходить невозможно. Жильцы прыгают, с детьми пройти вообще невозможно, нет асфальта, одни ямы. По вашей рекомендации обратились к депутату, она же и руководит управляющей компанией, но она нас заблокировала, - написал Дмитрий.

В городской управе ответили, что ремонт двора не запланирован. Возможность его проведения рассмотрят в будущем.

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