Калужане жалуются на состояние двора на Грабцевском шоссе

В понедельник, 9 июня, житель дома 156Б оставил жалобу под публикацией губернатора.

- Весь двор, вся придомовая территория в ямках, ходить невозможно. Жильцы прыгают, с детьми пройти вообще невозможно, нет асфальта, одни ямы. По вашей рекомендации обратились к депутату, она же и руководит управляющей компанией, но она нас заблокировала, - написал Дмитрий.

В городской управе ответили, что ремонт двора не запланирован. Возможность его проведения рассмотрят в будущем.