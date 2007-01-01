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Общество

В Калуге после сильного дождя обвалился потолок в одном из домов в центре города

Дарья Джуманова
09.06, 17:25
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В понедельник, 9 июня, жительница дома № 30 на улице Театральной оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- В нашем и без того аварийном доме после вчерашнего ливня сыпется потолок. Чуть не попало по голове! - написала она.

- Здравствуйте, напишите, пожалуйста, номер квартиры и контактный номер телефона для связи нам в личные сообщения. Направим требование в УК о необходимости обследования кровли и устранения аварийной ситуации, - прокомментировали ситуацию в Госжилинспекции.

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аварийный дом
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