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Калужане не могут попасть к бесплатному детскому стоматологу

Дарья Джуманова
09.06, 17:10
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В понедельник, 9 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

- Мне нужно записать детей к стоматологу на Вилонова, уже несколько месяцев не могу поймать запись. Что за беспредел? А потом врачи говорят: «Где ж вы были?» - написала она.

В региональном Минздраве объяснили, что запись на приём к стоматологам открывается автоматически в 00:00 на портале Госуслуг. Также там предложили записаться на сайте, по телефону или через чат-бот.

- На сайте если свободные ячейки для записи отсутствуют, то при выборе врача есть кнопка «встать в очередь» (в верхнем правом углу). Система автоматически предложит талон на ближайшую дату, после его нужно будет подтвердить в личном кабинете, - добавили в ведомстве.

Однако женщина рассказала, что кнопка «встать в очередь» не работает, и записаться к врачу невозможно.

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