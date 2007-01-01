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Общество

Калужская область заняла третье место в России по снижению младенческой смертности

Дмитрий Ивьев
09.06, 12:59
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По данным пресс-службы правительства Калужской области, регион занял третье место в стране по темпам снижения младенческой смертности.

За первые пять месяцев текущего года этот показатель сократился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также отмечено снижение количества абортов по желанию женщин на 21%. Рождаемость в регионе за 2024 год выросла на 5,6%. Система сохранения репродуктивного здоровья продолжает активно работать: в этом году медики выдали уже 403 направления на процедуру ЭКО.

Кроме того, в Калужской области зафиксировано снижение числа граждан, умирающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Министр здравоохранения региона Анна Чернова 9 июня напомнила, что президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году для достижения национальной цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, а также поддержке семей.

Региональное министерство здравоохранения утвердило план мероприятий по снижению смертности населения. В него входят развитие кардиологической и неврологической служб, проведение диспансеризации, расширение охвата населения скринингами на онкопатологию, выездная работа врачей, внедрение технологий искусственного интеллекта и обеспечение лекарствами пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией и гепатитом С.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша высоко оценил работу медиков, отметив, что за последние пять лет смертность от инсультов сократилась на четверть, а от инфарктов — вдвое. Показатель пятилетней выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями вырос на 5,6%, что является лучшим результатом в Центральном федеральном округе. Губернатор подчеркнул, что основные проблемы остаются связаны с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а улучшение показателей стало возможным благодаря слаженной работе всех участников системы здравоохранения. Он также отметил беспрецедентные объемы финансирования, направленные на укрепление лечебной базы и обеспечение лекарствами, что позволяет рассчитывать на дальнейшие успехи.

По словам губернатора, число абортов сократилось на 21%, а количество отказов от их проведения увеличилось на 26%. Владислав Шапша подчеркнул важность работы врачей, консультантов и психологов, направленной на предотвращение трагических решений, так как это напрямую влияет на будущее региона и страны.

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