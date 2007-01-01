В Калуге просят отремонтировать дорогу на улице Западная — Степной проезд

В субботу, 7 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.

- Мы видим, что была подсыпка на Западной. Но речь о невозможности передвижения, включая передвижение пешком, идёт именно об участке Западная - Степной проезд, - написала она.

Горуправа ответила, что в конце мая на Западной проводился ямочный ремонт, но для участка Западная — Степной проезд он не подходит. Здесь необходимо полностью обновить дорожное полотно.

- Как уже писали ранее, будем рассматривать такую возможность, но сроки проведения этих работ будут зависеть от финансирования, - добавили в ведомстве.