В Калуге просят отремонтировать дорогу на улице Западная — Степной проезд
В субботу, 7 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией городского головы Дмитрия Денисова.
- Мы видим, что была подсыпка на Западной. Но речь о невозможности передвижения, включая передвижение пешком, идёт именно об участке Западная - Степной проезд, - написала она.
Горуправа ответила, что в конце мая на Западной проводился ямочный ремонт, но для участка Западная — Степной проезд он не подходит. Здесь необходимо полностью обновить дорожное полотно.
- Как уже писали ранее, будем рассматривать такую возможность, но сроки проведения этих работ будут зависеть от финансирования, - добавили в ведомстве.