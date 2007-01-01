В Калуге просят отремонтировать двор в центре города

В воскресенье, 8 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Пожалуйста, приведите в порядок проезд между домами Дзержинского, 67, Кирова, 74 и Кирова, 76, - написала она.

В горуправе объяснили, что ремонт дворов и междворовых проездов осуществляется в рамках муниципальной программы при поддержке депутатов.Жители могут вносить свои предложения, и депутаты учитывают их при составлении плана.

- К сожалению, на этот год ремонта по этому адресу не планируется. Рассмотрим такую возможность в следующем году исходя из предложений от жителей и имеющегося финансирования, - добавили в ведомстве.