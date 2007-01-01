В Сухиничском районе прокуратура наказала бизнесмена за незаконный труд подростка
Ведомство провело проверку соблюдения трудового законодательства в отношении несовершеннолетнего работника. О ее результатах сообщили в понедельник, 19 мая.
Предприниматель, занимающийся строительством, нанял подростка без оформления трудовых отношений. Он работал разнорабочим без трудового договора и записи в трудовой книжке.
Кроме того, рабочий день мальчика превышал установленные законом нормы.
Предпринимателя привлекли к ответственности по двум статьям КоАП: за нарушение трудового законодательства и уклонение от оформления трудового договора.