Житель Жуковского района незаконно арендовал землю под ЛПХ

Прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства. О ее результатах в ведомстве сообщили в понедельник, 9 июня.

Оказалось,что местная администрация сдала в аренду 2 гектара сельхозугодий на 10 лет жителю для личного подсобного хозяйства. Однако на момент оформления документов у арендатора уже были в пользовании другие участки под ЛПХ.

По региональному закону общая площадь земель для ЛПХ не может превышать 2 гектар, а с учетом уже имеющихся участков это ограничение было нарушено.

Договор аренды признали недействительным, а землю вернули в собственность муниципалитета.