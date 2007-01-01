Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Житель Жуковского района незаконно арендовал землю под ЛПХ
Общество

Житель Жуковского района незаконно арендовал землю под ЛПХ

Дарья Джуманова
09.06, 15:27
1 448
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства. О ее результатах в ведомстве сообщили в понедельник, 9 июня.

Оказалось,что местная администрация сдала в аренду 2 гектара сельхозугодий на 10 лет жителю для личного подсобного хозяйства. Однако на момент оформления документов у арендатора уже были в пользовании другие участки под ЛПХ.

По региональному закону общая площадь земель для ЛПХ не может превышать 2 гектар, а с учетом уже имеющихся участков это ограничение было нарушено.

Договор аренды признали недействительным, а землю вернули в собственность муниципалитета.

Новости по тегу
земля
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlUxd1FlTFhWdlBsNXY4Wm9NVHduM2c9PSIsInZhbHVlIjoiRFEvTHVMcnpJU0ZMTSs0MTZXVGVsRldXM2x2RHFUZzRINGxMbGdHUUE3bWhOUnpXNGJMc3RWb3h4YUVRSGJ3NjVXK1d0enpja2dhZXZpTGRQOEJHUDVzMGdheHVtcnNNL3FpZVYrVGlCRG0vb3pmUVRtclMvdU5BWWxsT1lzbDV4VGRLVDB5SlBXNTlwYklFd2RkWjlXc1NUcGQySnNBR29VR1B2Q1luRDRXZThhNStxaVBHZzMvV29jSlBvc3FKekdab1lEZ1JuUGk2dHJlcEZHOWROK3N1Q0t1eFpsUlRRM2FoeVA0OEtURlpSNnBBeG83TVZLLzdlUlM4dWFkeVVGU0krWEpwTkRJT0ZoNVFsTkRGRVlWNU1ReGdpM096MXZSTTJaQ0FaMmxpVVRXQUFTOWZqSDhJQ1hxdHEvNit3U1IrajQ5b1dFeFg2M0o1TVlGRVRUaVZSZUIzejREK3QxUlZhMTY3UHJ3V01WaUJLbGU4K09mejVUVURjNkRyQThXWk9CQW9XbDFRYWFzMnV3QVZIVHQ1Q3RPMXpITXRNeHBTc1JKWUVMcDNTNTF0KzNGaWEvRTZkS09zQzVwUSIsIm1hYyI6IjQxMTg0OTMwZGZkYTg1Y2FkMjU0ZjIwZWUxZTcxYWM0YjhlZWU5NGI0NzI0ZDBmNmQxN2ZhOWRlZDYwMmZiYjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRSa0ErN3FBUDYxcEE2ODFqWVpweVE9PSIsInZhbHVlIjoiaFp2S3BjMklVK2Fua05IM2FZUUl0SG9NeWFjZ0NVT2NDNkJ6OVlnSDMxU29OK0t4RXFlN0k4cFM1MkZ0cmxoekJjRzVxY0pGelZ5WnBObVAxZ2JaVGhLWVRrVHhPOTFJZUE1UjFFdDB1NDZYVW5wSEp1emZYWDdJTjlHaWVSb2tlbG1yWTNOSTN6b2tRS2lWNzZmU09xcVJuRHg4UmxhaGFBQldwdE5GSDZIYlVHdWRDbHBQN1NKMUhtNUhPYzFpVEhjRlVDQXIrK0tCNmJrWlZQTFgyL014REQwRlc5aVZSY1M3cXY4TjhweGt1bXZjdmtxZmRXSVE2Y04vVjJHNGhjR1JXN1QvY2g4QnZ4OXlIWHFuNGZGS2xLWFFCbWo2VlZSNXJiYS9BRUMrcElFSHRrdVpjVzZUZVQ4M1dNY0ljV3AyWXBkcjBuUWZkNDFVVlBkV1dIL3IwMFk0TUVnVGRLdVozcmZ0WmdiREU2aUVZTVlpNmRiV3FvdEcrQkxDVzZjM2VRdUxuOWFQYWFPWmd3UXpoU2NHN3l4ZVkwaTZLcVA0M3hlZDN5M2pyb3BsTmhIc2dGVTJ5dUlsbjA0U1dEMFNoQmpOaU9nTmdDRi9vM2ZxYjhrQ2dTckhhZGpFUTIwSUFJeGQrTnZhUitLZFBJZnBwZCtWZHRoZW1reGgvMzIwdHltNmorbmkycGtQcjB0cERjRE5YS1prcFJqWG9vVTB0RGhFb1plZGw5SCtoalAxRmtsbEZ6ZEQxdGwrRkoyWXA2OTMzNUlBRDZrbzgxSG0vcFBpOGkrMm5oaVAvcXBOM0E4aUk3THd4M3Q3elp4WHgzMFhIb00wSklOZiIsIm1hYyI6IjliZGI1Y2MyY2ZhODZhOTQzMzQ0MzMxNTAxYjlmYWNjMDU2NGE1YTczM2JiMTcwOTRhYmM2NTI0NWZmNGFmMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+