Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество билайн запустил летнюю акцию «3в1»: смартфон, связь и аксессуар в комплекте с выгодой до 10 000 рублей
Новость дня Общество

билайн запустил летнюю акцию «3в1»: смартфон, связь и аксессуар в комплекте с выгодой до 10 000 рублей

09.06, 15:02
0 336
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Лето — время обновлений, ярких впечатлений и активного отдыха. билайн предлагает своим клиентам выгодно подготовиться к отпускному сезону с акцией «Реально выгодные комплекты». При покупке смартфона до 7 июля 2025 года в комплекте со связью в билайне, дополнительными товарами и услугами вы можете получить выгоду до 10 000 рублей от его розничной цены (зависит от модели смартфона). В акции участвуют устройства от ведущих брендов — realme, TECNO, Honor, Samsung и Xiaomi.

Комплект со смартфоном, связью и аксессуаром обойдётся дешевле по сравнению с отдельной покупкой. Например, покупая в интернет-магазине билайна одну из самых интересных моделей акции, современную новинку realme 14T 8/256GB, за стоимость смартфона вы получаете 7500 бонусных рублей, которые можно потратить на связь, и зарядное устройство Hoco C73A USB-C. Ваша выгода составит 8 000 рублей.

Совершая покупку в офисах обслуживания билайна, вместо зарядного устройства можно выбрать пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана и дополнительную гарантию, а также подписки на сервисы билайн тв или книги билайн, а также стильный мерч.

Смартфон realme 14T 8/256GB  — современная модель, сочетающая в себе высокое качество съёмки, стильный дизайн и высокую производительность. Благодаря мощной камере, ёмкому аккумулятору и оптимизированной системе он станет идеальным спутником как в повседневных делах, так и в летних путешествиях.

Совершайте покупки и готовьтесь к летнему сезону с выгодой в билайне!

Подробнее об условиях акции и ограничениях на сайте: beeline.ru.

Реклама. ПАО «ВымпелКом». г. Москва, ОГРН 1027700166636, Erid: 2VSb5w4MNm6
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjMyNXkwRFdMTXMxL2pRakNaWXBkc1E9PSIsInZhbHVlIjoiREkwY3VpMHJROFBZam50dmtXOGszM2RCYVhzS1Jhd2I4ZU8rYitPc2gvMHIyRUJYNlZySURZZVAwa3pGaWlhSUVhUG1yREpSKzVGYzdJcXBXb2JUbll5TU81aE1xWnhZbzYxRlpTT0tzbWxNMUU0QXJ3d0hsa2RGUVdBdjdyd0lsZlJveVR2ekVqWXFqMXhJRjlqbjg2MUZvZWI5bnNOQzJPa2V4dWxUa2NtcUQ4b1hQZ3VmWXN4anRoRE0rRlFtdURYNG9hUEE5RTgxOTBPMWJ5TEFIdG5Bd2lyaHZvMjBxU0FWOGl3RG5VUUxyYUZGM3o1ZG5oVVFXS0o3SlYxaFVGMTVCZ3BsTXJDdHdDTTFIQW16dzVlTEFVSkh2Q0N2NVQyWHdEQnJGTjRoMmNKaC8wa1NHR3ZkRmJ5RkZITWpjT0dIS29JQnp0VWRhU3pFckl2ZkRvbkRlWC9iOEdQOUxNUWhoV3oyNHkybE85eUdLTUwwSnlLendkN3NITHBWc3U0d0FlSUEyZWxtRkxyNFVtby9iUEZMMmdkMHlLRjVuTVJlWnd0TEtxbjgvUjVhbFZVSSt5Mk1OT3dRYk9jTCIsIm1hYyI6ImJiOGYwMTA3YzIxZTg3NDIzNjA5MjlhNjJhODAwOGFlOTU1ZjQ4MmEyNjNlODQ1NDUzYmI4NTJlNTg1YzE5ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFwZ0EzRVRVY1ZFNjJWTEpmWU4vWkE9PSIsInZhbHVlIjoidGk5R09WdUgxRVAvL3p4QkU3Q3Zid3dMWE81QllXcU1MZisxTjQvV0F1dTRKS3dBdkluSExFVWNFdlUrbnRvbCtBRGxCU0trazlBaTgrcXRlRk8vcElLRTNVK0orUlhIeWY5NTkyMmZpU1hRTHNXaHpaNy91TGZDM3dEZFB2NFZDN0NIYXhDYlN1djBUMW01RVZkVHZRRkpkZ1F3QlVGZFVLWWJpTjE1clNwSUVuenB0SjBMb3Y5eHlxQm1iZHFEaGQzbnlpQkhMeW5jRzY0dGRZUzRzQUJpTGYyNmYvd1J5RlBlUjFoNFBaK251dWxpRmp0alZrVjE0UGxVQ2UzRzNHTVhoYVJtbEZrckVxUGliWDd4aEtSbWZTL1ZaRDRxajhWTlJsQTUvQzBUbFlTRmRlaUhpM09YUTZDOFB5NFYyaVZKWG54UC9ObmhoeFZyVE9sWkpZNWs1b2M3TGpHYjAyRTV5UkhhcXhzNHJwZnFLNUlPclk0UzdNSURsMlpRb3YvZlhSTlhTTTVDQjFjQnVuL0ZhbjZuRFVMdmJacnhGRzJBc3o3RFpyZFNydDRkanhUUVJFaWhWN3pRMkZDTGErNHFvUUlpU05CKzNYcTBOVUxDbktqSWtQbDd0U1RHVUUyZUVDQ0hxbWdlQUtHOGxmSjBoRkFVSTJVeXhLcE9zU3N2UllWMDJjZm1Lbkd2NDF5RUdaRVVMUEVyTyt5SnkyNGlyWEJ0dGpmOUlhU1NVdFFTSTU4dm9iTzBIUTBsNW1hMjdiNFBBRGtTVyswWWsza3NqOXdkc2M2YXdJMnV4TkFUMDNMamR3NEhOeWhveHFBbTRkbjJmQVZQd1lFRCIsIm1hYyI6ImNiZjE3MzcwMjFhM2Q3YTBlMGNlMTNhNmQwM2NlMjQ2ZmQ4ZjRjZGY3MmE2YjVlOGEyZjY5ZmE2ZjM1NDdiMzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+