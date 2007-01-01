Афиша Обнинск
+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге за час вылилось 20% месячной нормы осадков
Новость дня Общество

В Калуге за час вылилось 20% месячной нормы осадков

Дмитрий Ивьев
09.06, 08:45
0 701
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Гроза и ливень обрушились на город вечером в воскресенье, 8 июня.

Калужская метеостанция зарегистрировала 17 мм осадков – это 17 литров воды на каждый квадратный метр.

Такая же погода наблюдалась в Спас-Деменске и Малоярославце.

Как рассказала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина, предыдущие сколько-нибудь значимые осадки наблюдались в Калуге лишь 2 мая в виде мокрого снега. После этого были только небольшие дожди.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
4 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Партнёрские новости
eyJpdiI6IlJ4R0x1Nms3MlRiNVRzdWxMOElCd1E9PSIsInZhbHVlIjoiNDg2OFRqOHJEYWFsdG92Qmk0L2RRRmQzRk83Rm5tQng5V2NYMEEwTkM2VnFpQ0pUR0NMYXlPaWdhcVczSHhTODhzQ3MzSExWNEpPVlhBL3JlV1EzdUN5Rk9DNnN5VnB6aGlHbnZqZGx5Y2IwRm9IdmdIQXpCaDY2akdmSnNCUUlEZE1LbHgxV0pVVG1KRGU5UGl1L3k3ZUMvTWpqc2FkVWdpSlplUDNUOEh4VUwzUFBHajJVVHBTY1c2RlJ1NlYrSWt5czNNUjNrYUVzdEhQUitURmx2OEpLd2VHTEpLZnAyanhBMWVZRTQ5dU9tOVZ0VmxrSEtTd0FCeGdTMXk0b0hqaWg5ejBxTUtJdUZnNlRrcFpvcytSdnJPaUpFQ1VzdUlHZGwxMm1DKzNBQjRDQ0pYcmxmdXpCM3oyMzE3eHR3K25pYVR2RHkvbm9MQkhON09EbUZ0VjRJSGgvelpMdk11RzlIeU5YWDlxYVg0UzlnTmZicXc5VmJCNm1aZ0NybjBESHZtTTQ1ZEd2TnQrK2tTbi9FTitYVm0rOVMyV0FYOTU2U1JTQlE3alVHUGJHcWRWVzN3cjNPOStNWFlnciIsIm1hYyI6ImIzZjc3OTZjNzBmY2FhYzVmYTQ2NTNmYTE1ZDJmMmNlYzkyNzRiYTg2MTA5YTIwM2UyMjA3NWJmOTA5NWFlN2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjlReHlEM3dxUmttNGZ3YmpuQ3ZWV1E9PSIsInZhbHVlIjoiMHludW9VVXVyWUVqMSt0TFR0eWRKMkVmdVdMeE1mV2FTbEo1OURDNFRHdkpGNy9NNUxQTW9mVXFaZ1VRR1pDbGh0V0gxR2graktZOUVISHVNWkdPVGp1VksxUVhZZzhRUkc1UlBObmlsc3l0Y1R0NXozNERyVnBEcHJLYlZGNWFZY1ZFaC83Skg5NHR6anM4bWlIb2tSZFlQVldnVHQramc2djU1VGp3ZXVTekRGK0RjUUdhRTVjazZpQVU5QVErWlBFWEJWZWoyL09qTWZXc2orWVRjdnlNZ3JTWXBpa0pqQlNjZHB3cCtwckVXMWJCU3BsVXQvN1YxR21hdVcvZWJKdHI5dHFNUFN1bHJuRkVLZDluSklFYll0cGMxdzcvZkZBcWp4ek40djNwUGU5OVJyckwwem5RQ1F1RXZBVzlvSG9mclE3QmRLVDIvRFA0Yis4ZktMSmk1clB3NVBHeHhmRjcxNjVmWnczMFZ0NEwraHFwalZyMzdUN3ZXbmFYN1o5b1pwdUttSXJqOEZUQ3phem5TbjExRk5ydnVRNm5NVEZPOThQajBWSEZZUy9ud2ZiRUY4Wkl6dGkwTk5iTnAyMDlxd2tSMEF4SGZ6eEM1TGRlVHB1aCs2dzltVG1ZQXM0UWpVeTEvbDhJT2FFR2ZaWlk4VjVOYVV6NFNNVzMzRSs4MDNKY08xM29Pd0YxRklqSjFLUFJvRks2WVVOMVU2S01DUmIzZ2s3VExFb0IxbnE4dE1rWXYxVlRPdjJlbW00eDdPNUVycDJUN0dTQ1M0cHNQd3RkTU0rOGdCOUp5azd6eVFpVG5NNWtLNzBrYU5Bak41ZjVLM3BieFBsTCIsIm1hYyI6IjY1OTVlYTU4ODZkN2IzZTI3ZGVhNTRmMjMwZTU3OTY1NTFmZDA2MTllMTBmOGJjMmRmYTZjNDBjOTEwYzZlM2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+