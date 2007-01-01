В Калуге за час вылилось 20% месячной нормы осадков
Гроза и ливень обрушились на город вечером в воскресенье, 8 июня.
Калужская метеостанция зарегистрировала 17 мм осадков – это 17 литров воды на каждый квадратный метр.
Такая же погода наблюдалась в Спас-Деменске и Малоярославце.
Как рассказала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина, предыдущие сколько-нибудь значимые осадки наблюдались в Калуге лишь 2 мая в виде мокрого снега. После этого были только небольшие дожди.
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