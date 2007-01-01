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Общество

В Калуге открылась выставка «Мой герой»

Дмитрий Ивьев
09.06, 08:00
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Выставка организована при содействии и участии сенатора Российской Федерации Александра Савина. Автор – член Объединения художников графического станкового искусства Московского союза художников Светлана Галаган. В экспозиции представлены портреты участников СВО: бойцов инженерных войск, летчиков, танкистов, мотострелков, а также военкоров, сотрудников Следственного комитета и воспитанников детских домов Луганской области.

«С 2022 года Светлана Галаган много времени посвящает волонтерской работе в госпиталях: организует мастер-классы, рисует портреты, оказывает моральную поддержку родным и близким наших бойцов, участвует в сборе гуманитарной помощи. Этот проект – дань уважения мужеству и подвигу защитников Отечества, связующая нить между поколениями. Благодарю организаторов и приглашаю калужан посетить выставку, чтобы увидеть героев нашего времени через призму искусства», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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