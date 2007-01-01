Афиша Обнинск
+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские команды взяли серебро и бронзу на военно-патриотических соревнованиях в Туле
Новость дня Общество

Калужские команды взяли серебро и бронзу на военно-патриотических соревнованиях в Туле

С 3 по 8 июня в Тульской области проходил окружной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
Ольга Володина
08.06, 17:32
0 127
фото: ТГ-канал Владислава Шапши
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В соревнованиях участвовали 330 человек - школьники и студенты средних профессиональных учебных заведений из разных регионов Центральной России.

Участники демонстрировали навыки в шести военных дисциплинах: тактической медицине, огневой подготовке, РХБЗ, выживанию в экстремальных условиях и другим. Особое внимание организаторы уделили современным вызовам - в программу включили состязания операторов БПЛА и военных корреспондентов.

Калужские команды показали отличные результаты. Ученики школы №3 из Сухиничей заняли второе место, а студенты Сухиничского колледжа транспорта и сервиса - третье. Кроме того, калужане завоевали звания лучшего сапёра и медиков округа.

- Молодцы, ребята, порадовали. Обе команды будут участвовать во всероссийском финале «Зарницы 2.0». Такие целеустремленные и активные молодые люди – наша гордость, - написал в своём ТГ-канале губернатор Владислав Шапша.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNQaHBkU1B5b05lQ0trbnl4cE8zeFE9PSIsInZhbHVlIjoiejh5M0Yzb3phckxwMWtEY0FmdVJYdU5ac09OQjdZNWkzb1hyUlY2cFB4aU5QNFF4TnR3b2FnY2t1enZaTmRuT3RlSXVFbFU1VHliNXhlM1NnWXJNWEdLQmxJR2N2WU11U0dLVE9tSUl0dzBneEd6UHZTMDRoekozZUZzcFA0aDBmR1RESjBuQnc4OGVxLzZZc3grY0E2ZGsyLzZ1TnhnQk1tbEJSNXlHWTc0Rktzc1Q4Q3M1VXN4UTZoM2pnTkEwc1RwWko4d25nVEZrcythbWRNVkRQWTNmQk1mMmQvWERqdWxhSkIyelBnclJtOEJnYkpFNHNYSEVYcjhkVWMwWDJGUWRHVTgrSHJ4aC8xWlRkUUtQYW96Y2ZndU9BWkF0RmpOT0Vad0g0bUZFcDdQNi9xbjdQUzJvYUhGaWtoM3ZtS0dLeFFjY2Z4NkY4V3dDWHV1VER1UytkblF1T2lGWUxJaFVTL1dnSzVhUUFUUDZQMDlXUGp2bDlvNVJqc1E0MkNyWnNrSWJwUU5acXRSTGJIQlRHTFo1NTlLeVptL3hlQ1Vya2R4YndYTkZPbG9lSytVR3FGL0FvRUZYRVI2cSIsIm1hYyI6ImM0ZTI3OWJlZjE2NDIxM2Q2ZWY3YWRjYzU2ZjZlMTM3OTZlOTI0YWViZGEzZjk0YmZkMGJhYjExMDExOTA2NDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlWTHdER3czancyQ0VNVWNwOFpaZXc9PSIsInZhbHVlIjoiNUVwMlZRWE1Mc3hVQTJtVzZoTWxJN0M0RG11RmJPUzd1TnJ3RmxEMnorTDJTWFVGYU02OVhCREFnMGZXb2xRdERQZHhNSXJnZzZuTHJuUWVIZlQ5bjZzbnh6STgrMW9Rb0YyZWVtMlFnWDRzeXJBeGFpL05ISXIvV2tDeEVpVDRjSmtHRkdjdEw5eUloTUJaVmZjZ283ZW4ya0ZBTmpJL1NWNTJPVmtIcDdpUFlFcEw5QnczSnJGd2RpSldZbDVrMjFuQVVRdTJFajdpN0JtQzk1SnRTcWM4djNMQzNZK2ZNU0s1S2dBUjBNWlQ4cUEzcFFyQXF3bjdlR1RZbURPT21xTW9FaGFBKzVBLzdJNy9tc3ZWUkVFR2pNRHJNRjY1M3Bhd1VoTy80dTZmUkpEQ2NDOGJFNTdGcmd6ejhEVW1EU0JLNWxzSjArWFJ6ajVwN09qNE4zVGxTdVVzRkVxMmlHUjlCbCt6N0tjMnJvL014cmtyaWZNN2dFc1lUVmloUkM2cjhRaGs0K2V3QTFaUUp0Zld1cklDb3grcHAvbCt3dUR6OWxPc0FYRGQyVFNHQ05oZW1lYUJhTktDNmJqR2I2c0ZNWG95a2JqYzBob3NlWVR0ZzBER2ZFUVI5VjF4UGJXQlFwbGJCaFl4U1lkNG1RWUNPejdQZEUwdy9xazNJenpVOE9ucEExaDJtUEU0RmFINnNXL0p3eENWcUZ0S01OUDlpZko1VDAySitwRldtNjRoRXhmWVZhR1huaUpJZDN4ZHAvcENPNzI3VjFuYkFQMzNEOUcrVis3K0xzYUtEZVdLNXpMYUhiWnhMRzZ1QWt0amNpay9kTitKdW1lYSIsIm1hYyI6IjllNjc5ZWE3NDBhZmQzOWI5NjUzOGZjOTczNzZhZTk2ZjRjMTNhZjk4NjUwYTUxNmJhZTA0ZGIyM2Y1OTEyZDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+