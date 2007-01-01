Калужские команды взяли серебро и бронзу на военно-патриотических соревнованиях в Туле

С 3 по 8 июня в Тульской области проходил окружной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

фото: ТГ-канал Владислава Шапши

В соревнованиях участвовали 330 человек - школьники и студенты средних профессиональных учебных заведений из разных регионов Центральной России.

Участники демонстрировали навыки в шести военных дисциплинах: тактической медицине, огневой подготовке, РХБЗ, выживанию в экстремальных условиях и другим. Особое внимание организаторы уделили современным вызовам - в программу включили состязания операторов БПЛА и военных корреспондентов.

Калужские команды показали отличные результаты. Ученики школы №3 из Сухиничей заняли второе место, а студенты Сухиничского колледжа транспорта и сервиса - третье. Кроме того, калужане завоевали звания лучшего сапёра и медиков округа.

- Молодцы, ребята, порадовали. Обе команды будут участвовать во всероссийском финале «Зарницы 2.0». Такие целеустремленные и активные молодые люди – наша гордость, - написал в своём ТГ-канале губернатор Владислав Шапша.