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В июне калужане будут отдыхать четыре дня подряд

Благодаря празднованию Дня России 12 июня (четверг) и переносу выходного с 8 марта, калужане смогут отдыхать четыре дня подряд - с 12 по 15 июня.
Ольга Володина
08.06, 17:01
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Предстоящая рабочая неделя с 9 по 11 июня будет короткой - всего три рабочих дня. При этом среда, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем. Такой график утвержден правительственным производственным календарем на 2025 год.

Длинные выходные — отличная возможность выбраться на природу или провести время с семьей. Четыре свободных дня можно посвятить поездке на дачу, пикнику или просто отдыху дома в кругу близких.

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