Хлудневские мотивы на свадебном юбилее: в Калужской области зародилась новая традиция
В Думиничском районе впервые прошло торжественное мероприятие, посвященное девятилетию семейной жизни.
Об этом 7 июня рассказали в управлении ЗАГС Калужской области.
Праздник состоялся в «Доме лани» — символичном месте, ведь именно здесь живут мастера хлудневской глиняной игрушки, а девятая годовщина свадьбы традиционно называется «глиняной».
Семейные пары стали частью новой традиции: они оставили отпечатки рук в глине книги «Глиняные сказки», которая будет храниться в местном ЗАГСе.
Кроме того, на празднике прошла трогательная церемония бракосочетания пары Первых. Все участники получили памятные подарки, включая семейный альбом «Летопись семьи» от губернатора Владислава Шапши.