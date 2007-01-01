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Хлудневские мотивы на свадебном юбилее: в Калужской области зародилась новая традиция

В Думиничском районе впервые прошло торжественное мероприятие, посвященное девятилетию семейной жизни.
Ольга Володина
08.06, 11:25
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фото: официальный сайт управления ЗАГС Калужской области
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Об этом 7 июня рассказали в управлении ЗАГС Калужской области.

Праздник состоялся в «Доме лани» — символичном месте, ведь именно здесь живут мастера хлудневской глиняной игрушки, а девятая годовщина свадьбы традиционно называется «глиняной».

Семейные пары стали частью новой традиции: они оставили отпечатки рук в глине книги «Глиняные сказки», которая будет храниться в местном ЗАГСе.

Кроме того, на празднике прошла трогательная церемония бракосочетания пары Первых. Все участники получили памятные подарки, включая семейный альбом «Летопись семьи» от губернатора Владислава Шапши.

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