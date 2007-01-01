Афиша Обнинск
+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В калужском аэропорту сняты ограничения на авиасообщение
Общество

В калужском аэропорту сняты ограничения на авиасообщение

Ночные ограничения на авиаперевозки, действовавшие в аэропорту Грабцево, полностью отменены.
Ольга Володина
08.06, 08:55
0 555
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные меры, введенные в целях безопасности воздушного движения, затронули ещё два транспортных узла Внуково и Домодедово.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время аэропорты работают в обычном режиме, а расписание рейсов не претерпело изменений. Все полеты выполняются по стандартному графику без задержек и отмен.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndhZkF4VjJHMHp1dGJHcUQ5U2tHc0E9PSIsInZhbHVlIjoiNnYzUTNXaVRnMm5nUVVNTy9iMUU5a2creFdsUXd5elRncUloYVBiZ0VtL1JIVk82N2xMS2xJMzVoV1NXcUtkNUkvalJmZ3graEhvanFLSkJMVXA4MnVzVFoyK2RHbk8rTDRoRzNpV0oraW5wK0MzalFaOUlxcTV4VDhmamoxOC9EbER5b3F6SnlLajhzdGZIY01uUWpQT3Jvd25MRVRseUtoUTA0YTc5LzVVRXEzem1jVDVpSmlnSmwxemxrdGRwR0xYdkFDQjBKdUMyWmRUTkt0VCtrazQ1bUJZMGNCdjh5eVFOSml4Q2tXZmFmd1hWdXZXeHFia2J1b0RLV01rV2xTL3NjVFJCRGxDVWh5OVNHNXA1OXFDTVVzS0pPSUxESEMyQWlSa0N5Q1k0akFacFh5VEhJMmZZZEl4VUpZVGpKTVpQenE5dkVaanhVNUdyWFQyYURrT3lsWHZlanRHZzVGbVlVcXhUYjgvZnRpS2tCTmoxc1lGbTZDRnNVMGNuVk5zeWVMQUtSczd1ZmsxU3RlNWJ0b3lNUWt3SE1sWXlLTlJXRk9NRW00Ymc2ZXQzS3h3bzZTRlZOUzQ2dXI2ZyIsIm1hYyI6ImViNzhmZGU0NjAzNzc3M2VmNGUzZTVhOTM3N2U2OTdmMTNlNzYwYjU3MjQ4MzYwNWYxNGRmMmVhOGY5M2M2NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFEQUp0WDlTamhDRWc2VTJPN0tCOGc9PSIsInZhbHVlIjoiWjNUeXNUcmlVN1FsLzRCcGRYdzdKd1JLZFV1dk1YNW1tOXB5L1lneDZJNWt3YVN6bVVWZ3Z4UnRkcnF3OGR0aVhWUWJtdGRvNnNDWFFGNUVzR0N5dEtjRWJHdlgwSVU3cUJzcERIcit2dUxwNDZjUWE4VmVFK0tQOW84Mk5xR1Y4Wms5c2lNSnQ4Y25FTUFRdWhDNUh4ckM0K1B3NkFwMWczaGJTTnpNWDFZUThFQnQ5ZVNMMjVCbUJuRHpMYitOOXVWWjhCK0JCK1Ewb2tENzMydVEyRHN1QXFIeHpOY2FvSjRjbXY0WDZHZWZMRllvcG5BU3kxMFdCSlNFRVlBMk9lYUgyRUk4bmFEZ25tK0hnT1ZGSWlGWXN2QjNMbTVNZE9KMGJhcW5OejVaRE1DanJ0SHdkNkxDQUtsTDU3VDd1L0k0SDB6VDBUM1hoMUtJa3ZKM1NoekJINzhBWHBBRmtGU3lhOW5BNTZ3SW1uT1lvNW9zTm5idElLd3c1SnpFakZQOXE2ekZaU0F6Rlc5Y3ZDSmJWeEJ6bkNtYW0wYUs4UkVZVnNsZDA2SDJoNmo3ZjNrMXQ1QVk5S04yNkZlajNaQXhVUkY0VVh0VzlXQ20wRVhGakNQNnp6ZVZ1bWo2ZVMyQ1RSaTlLdjZCWDlmNzNib1lKTjJDYUJ2RjF2ZmRvRmJaZ2x0S24wSjEwcklmanBDRk9QaEwwRXVhWGNaWXo0YTZ6dnhMc0VENGZ5Y2h2MjBURVVTV0hNOWhWdVFRWXFpenU5bVlJM1lLYWNDYXNUWVI1QXM3TDN5TE16aXFqQzlYUUVNR2s1YVBKK21DcEtmd29xbjFOVnZDK3hKQyIsIm1hYyI6ImJjNWM1OGU1ZWU3MjMwZmQwNWFlNDVjMjYwYmI4N2JlOGI2ZTdhZWQ1OGUwODJkZTI0YzFjOTQxMjkxYWMzOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+