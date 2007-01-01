В калужском аэропорту сняты ограничения на авиасообщение
Ночные ограничения на авиаперевозки, действовавшие в аэропорту Грабцево, полностью отменены.
Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Временные меры, введенные в целях безопасности воздушного движения, затронули ещё два транспортных узла Внуково и Домодедово.
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время аэропорты работают в обычном режиме, а расписание рейсов не претерпело изменений. Все полеты выполняются по стандартному графику без задержек и отмен.