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Общество

В Калужской области заработала аграрная студия

Дмитрий Ивьев
06.06, 17:26
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В центре содействия семейному воспитанию «Берега» начала работу аграрная студия в рамках проекта «БиоПроеКТОрия», сообщили 6 июня в министерстве труда Калужской области.

Ранее в учреждении были созданы специальные образовательные площадки для практической деятельности детей: круглогодичная теплица площадью более 100 квадратных метров и зимний сад, занимающий свыше 200 квадратных метров.

В этих пространствах ребята учатся основам агротехники, ухаживая за растениями. Теперь же появилась современная и яркая аудитория для теоретических занятий. Это особенно значимо, так как многие воспитанники проявляют интерес к продолжению обучения и развитию навыков, необходимых для будущей самостоятельной жизни.

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