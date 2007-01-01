В Калужской области заработала аграрная студия
В центре содействия семейному воспитанию «Берега» начала работу аграрная студия в рамках проекта «БиоПроеКТОрия», сообщили 6 июня в министерстве труда Калужской области.
Ранее в учреждении были созданы специальные образовательные площадки для практической деятельности детей: круглогодичная теплица площадью более 100 квадратных метров и зимний сад, занимающий свыше 200 квадратных метров.
В этих пространствах ребята учатся основам агротехники, ухаживая за растениями. Теперь же появилась современная и яркая аудитория для теоретических занятий. Это особенно значимо, так как многие воспитанники проявляют интерес к продолжению обучения и развитию навыков, необходимых для будущей самостоятельной жизни.