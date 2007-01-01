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Общество

Калужская область изучает перспективы сотрудничества с университетом РОСБИОТЕХ

Дмитрий Ивьев
06.06, 17:18
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Министр сельского хозяйства Калужской области Александр Ефремов посетил инжиниринговый центр дополнительного образования Российского биотехнологического университета РОСБИОТЕХ. В ходе визита были обсуждены возможные направления совместной работы, направленные на развитие агропромышленного комплекса региона.

Программы центра охватывают широкий спектр современных методик: от производства и переработки сельхозпродукции до внедрения инноваций, повышения качества продукции и соблюдения санитарно-гигиенических стандартов.

Университет предлагает образовательные программы для различных категорий слушателей - как для сотрудников крупных и средних предприятий, так и для представителей малого бизнеса.

Ефремов уверен, что такое сотрудничество может стать важным шагом для Калужской области в развитии современного сельского хозяйства и повышении конкурентоспособности региональной агропромышленной отрасли.

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