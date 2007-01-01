Шапша принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Его провел президент России Владимир Путин.

- Основная тема – первые результаты практической реализации 19 новых нацпроектов, самых масштабных в истории России, - пояснил 6 июня губернатор. - Они затрагивают все сферы и направлены на укрепление экономики, но прежде всего - повышение качества жизни граждан.

Он привел несколько примеров того, что сделано в нашем регионе:

- Выполнили капремонт двух больниц, на девяти работы идут. Передали 25 машин в медорганизации. Ведем капремонт 16 школ, в Мосальской школы № 1 он завершен. 988 семей получили поддержку по соцконтракту.

Путин при этом поручил ускорить работу по нацпроектам.