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Общество

Для 60% жителей ЦФО важен гибкий график на первой работе

Дмитрий Ивьев
06.06, 16:00
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ВТБ провел опрос о первых шагах в карьере: ожиданиях от работы, зарплатных предпочтениях и возможностях совмещения с учебой. Согласно исследованию, для большинства респондентов старт карьеры — это не просто способ заработка, а важный этап профессиональной адаптации, где на первый план выходят гибкий график, поддержка работодателя и практический опыт.

63% опрошенных жителей ЦФО (за исключением Москвы и МО)* считают, что начинать работать или подрабатывать нужно уже в 14-18 лет. Треть участников опроса назвали оптимальным возрастом для старта карьеры – 19-21 год, 5% — от 22 до 25 лет.

Согласно данным исследования, половина респондентов действительно начали работать еще во время учебы — в школе, колледже или университете. 14% жителей ЦФО считают совмещение работы с образовательным процессом несложным и полезным опытом. Однако 81% респондентов сталкивались с трудностями при совмещении карьеры и учебы. Одним из значимых факторов успешного старта карьеры 80% опрошенных считают опыт стажировок, причем для 23% он является критически важным. Более половины опрошенных готовы рассматривать его как желательный, но необязательный критерий.

При выборе первой работы чаще всего респонденты обращают внимание на график работы (60%), помощь в адаптации (48%) и наличие стажировок (46%). Только 34% участников опроса назвали конкурентный доход значимым критерием.

«Результаты опроса верно отражают современные тенденции на рынке труда и ожиданий молодежи. Мы наблюдаем устойчивый рост числа молодых клиентов до 30 лет, получающих регулярные зачисления на карту. По итогам 2024 года их доля в нашем зарплатном портфеле достигла почти трети. Особенно заметен рост в двух возрастных группах: доля клиентов 22–25 лет увеличилась на 25%, а самая молодая аудитория — 14–16 лет — выросла на 42%. Эти данные подтверждают важность поддержки молодых специалистов и создания условий для успешного старта их карьеры», - комментирует Евгений Темяков, начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ.

* Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

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