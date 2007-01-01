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Редких птиц заметили под Калугой

Дмитрий Ивьев
06.06, 15:40
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Орнитолог Юрий Галченков проплыл по реке на байдарке 24 километра.

- Встретил сразу три вида птиц из Красной книги Калужской области: малую крачку, кулика-сороку, золотистую щурку, - рассказал он 6 июня. - Кроме того, подметил увеличение численности береговой ласточки, или береговушки: их гнездовые колонии в обрывах вновь стали частыми и многочисленными (до 100 и даже более нор). Обычным на участках с береговыми обрывами оказался ещё один уязвимый вид - обыкновенный, или голубой зимородок.

Также чёрный коршун по-прежнему плотно населяет Оку: участки соседних территориальных пар практически стыкуются.

- Постоянно на маршруте попадались серая цапля, кряква, кулики перевозчик, черныш и малый зуёк. Кроме того, повезло с близкого расстояния увидеть и зверей: американскую норку с добытой рыбиной в 3 метрах от себя и бобра в 10 метрах, - отметил Галченков.

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