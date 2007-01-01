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Общество

В Калуге бездомные собаки нападают на людей

Дарья Джуманова
06.06, 14:20
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В пятницу, 6 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя Евгения.

- В посёлке Резвань г. Калуги нападают бездомные собаки. Они чипированы, но нападать и кусаться не прекратили. Эта проблема уже полгода. Заявления на «Госуслугах» не помогают. Отвечают, что собак уже забирали и сделать ничего не могут.

Мужчина приложил скриншоты своего обращения и официального ответа. Также он прислал видео, где видно, как две собаки побежали за женщиной.

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